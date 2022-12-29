Синоптики спрогнозировали от 2 градусов мороза в Москве и области 29 декабря
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица, а также от 2 градусов мороза ожидают москвичей в четверг, 29 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.·
Днем в Москве температура воздуха понизится максимум до –2 градусов, а повысится до нулевой отметки. Ночью столбики термометров отобразят понижение до 3 градусов ниже нуля.
На территории Московской области синоптики прогнозируют равнозначный температурный фон — от 5 градусов мороза до нуля.
Ожидается ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Накануне, 28 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег и небольшой дождь в Москве в новогоднюю ночь. Температурный фон составит от –3 до +2 градусов, чем и обусловлено выпадение вышеупомянутых осадков.
Как в тот же день рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, декабрь в Москве отметился выпадением сразу двух норм месячных осадков — достижением отметки в 102 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дополнил, что высота снежного покрова в 30 см, которая наблюдалась в столице в тот же период, по аналогии превысила норму почти в два раза.