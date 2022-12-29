Реклама
Прямой эфир
Мир
В Одессе приступили к сносу памятника Екатерине II
Мир
The Hill рассказала о недоверии Байдена к охранникам-республиканцам
Мир
Аналитик назвал диалог глав МО Сирии и Турции путем к встрече их президентов
Экономика
Расплачиваться криптовалютами за параллельный импорт могут разрешить в 2023 году
Мир
Глава Приднестровья выступил за мирное решение конфликта на Украине
Мир
США введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая
Мир
В Сирии назвали позитивной трехстороннюю встречу глав МО в Москве
Мир
Вучич поблагодарил Россию за помощь в период обострения ситуации с Косово
Мир
Лавров не стал связывать слова Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии
Общество
На МЦД-2 запустили новогодний поезд «Иволга»
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепре
Спорт
«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали от 2 градусов мороза в Москве и области 29 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица, а также от 2 градусов мороза ожидают москвичей в четверг, 29 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.·

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

Днем в Москве температура воздуха понизится максимум до –2 градусов, а повысится до нулевой отметки. Ночью столбики термометров отобразят понижение до 3 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики прогнозируют равнозначный температурный фон — от 5 градусов мороза до нуля.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Накануне, 28 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег и небольшой дождь в Москве в новогоднюю ночь. Температурный фон составит от –3 до +2 градусов, чем и обусловлено выпадение вышеупомянутых осадков.

Как в тот же день рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, декабрь в Москве отметился выпадением сразу двух норм месячных осадков — достижением отметки в 102 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дополнил, что высота снежного покрова в 30 см, которая наблюдалась в столице в тот же период, по аналогии превысила норму почти в два раза.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022