Эксперт объяснил причину удачной контрбатарейной борьбы с ВФУ

За время проведения СВО российская промышленность провела великолепную работу и создала несколько контрбатарейных систем, которые были доставлены на линию боевого соприкосновения в достаточном количестве, рассказал «Известиям» 29 декабря военный эксперт Алексей Леонков.

«Еще недавно на линии соприкосновения было мало специальных комплексов контрбатарейной борьбы, поэтому мы не справлялись с обнаружением артиллерии противника. Новая техника позволяет вовремя засечь позиции противника и передать их координаты ударным артиллерийским и авиационным подразделениям. Это объясняет большие потери среди украинских артиллеристов — их начали ловить во время ведения огня и уничтожать», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что украинские формирования активно используют тактику блуждающих батарей. Бороться с артиллерией в этом случае очень трудно. Их РСЗО и орудия не стоят на месте, а, нанеся удар, тут же покидают позиции, отметил Леонков. Он напомнил, что противник использует артиллерийские системы и РСЗО для обстрела мирных городов и их инфраструктуры.

«Эти обстрелы иначе как террористическими назвать нельзя. И уничтожение украинской артиллерии спасет жизни многим мирным жителям», — отметил специалист.

В течение 27 и 28 декабря украинские формирования потеряли более 20 буксируемых артсистем, РСЗО и САУ.

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Сломать системы: ВС России активизировали контрбатарейную борьбу в Донбассе