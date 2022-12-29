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Директор ИМЭМО РАН рассказал о перспективах американистики в России

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Невзирая на крайне негативный фон в отношениях России и Запада, американистика, равно как и профессиональная работа на европейском направлении, по-прежнему предлагает значительные перспективы. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» 29 декабря выразил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

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«Во-первых, есть логика конфронтации. Если мы посмотрим на советскую школьную и вузовскую традицию, то всё-таки всегда учили языки главного противника. До Второй мировой войны — преимущественно немецкий, а в годы холодной войны доминировать стал английский язык. И в рамках такой логики нам и в будущем потребуются специалисты по США и другим странам НАТО. Для того, чтобы знать и понимать», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Войтоловского, серьезное изучение того, что происходит в США и странах Евросоюза (ЕС), необходимо и для понимания мировых экономических тенденций и объективных оценок происходящего там.

«Страны ЕС — наши соседи, и нравится им это и нам или нет, мы должны их знать и понимать, как с ними иметь дело, будут ли возможности для восстановления экономических связей, когда и если наши соседи войдут в разум», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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