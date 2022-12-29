Директор ИМЭМО РАН обозначил главных проигравших от кризиса на Украине

Больше всех в нынешней ситуации вокруг Украины проиграли европейцы — они не только потеряли дешевые российские энергоресурсы и доступ к российскому рынку, но и заметно ослабили свою конкурентоспособность. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» 29 декабря выразил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

«В нынешней ситуации европейцы, я считаю, проиграли больше всех. Они потеряли дешевые российские энергоресурсы, в значительной степени — российский рынок, очень перспективный с точки зрения и торговли, и прямых иностранных инвестиций, потеряли значительные возможности по самостоятельному экономическому и технологическому треку развития», — считает он.

По его словам, сейчас большинство европейских стран сталкиваются как с инфляцией, так и со стагнацией промпроизводства.

Такая ситуация побуждает инвесторов в лице транснациональных инвестиционных фондов и банков уходить на американский и азиатские рынки. В результате конкурентоспособность европейцев очень серьезно снижается, резюмировал Войтоловский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нет оснований для паники, если будет введен еще какой-то пакет санкций