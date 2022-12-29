Директор ИМЭМО РАН пояснил причины неэффективности санкций против России

Запад не исчерпал санкционного потенциала против России, но как инструмент отключения страны от глобализации рестрикции не работают. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» 29 декабря выразил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

«Есть еще целый ряд ресурсов и дополнительных инструментов, которые могут оказать воздействие. И всё же ковровые санкционные бомбардировки мы уже пережили… Фактически мы уже получили достаточно мощную дозу ограничений, и как инструмент отключения страны от глобализации — а именно для этого санкции и замышлялись — они в нынешнем виде не работают», — отметил эксперт.

По его словам, Россия «вполне неплохо переживает санкционный шторм», не в последнюю очередь благодаря тому, что экономика страны обладает высокой внутренней гибкостью.

И оснований для того, чтобы ожидать каких-то катастрофических изменений в случае введения Западом очередного пакета санкций, нет.

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«Нет оснований для паники, если будет введен еще какой-то пакет санкций»