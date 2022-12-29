Неизвестный поджег автомобиль в Нижневартовске
В Нижневартовске неизвестный поджег автомобиль на парковке. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий» в четверг, 29 декабря.
На записи с камеры видно, как неизвестный подошел, предположительно, к BMW и поджег ее.
Как передает Muksun.fm, инцидент произошел в ночь на 27 декабря по адресу: улица Чапаева, 1. Владельцы соседних автомобилей начали отгонять машины на безопасное расстояние. Пожарные ликвидировали возгорание. Огонь, предположительно, не успел перекинуться на рядом стоящие машины.
В октябре в Оренбурге в результате поджога пострадали две легковые иномарки. На тушение выезжали шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники.