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The Hill рассказала о недоверии Байдена к охранникам-республиканцам

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Президент США Джо Байден не доверяет некоторым своим охранникам из-за того, что они сторонники бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Hill в среду, 28 декабря, со ссылкой на книгу Криса Уиппла «Борьба всей его жизни: внутри Белого дома при Джо Байдене».

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По информации автора произведения, в Секретной службе много бывших полицейских с южной части страны, которые обычно придерживаются консервативных взглядов.

«Более серьезной проблемой было беспокойство Байдена по поводу его охраны. Некоторые из них были сторонниками [лозунга] MAGA («Сделаем Америку вновь великой» — политический девиз Трампа. — Ред.). Он не доверял им», — говорится в книге.

Байден также «скептически отнесся» к сообщению о том, что его овчарка укусила агента Секретной службы в марте 2021 года. Так, президент не отрицал укус, но «не верил деталям» — он рассказал своему другу, что агенты не бывают в той части Белого дома, где произошел инцидент.

Кроме того, в книге указывается, что Байден также подозревал Секретную службу в некомпетентности после появления информации о том, что служба якобы стерла большинство сообщений 5 и 6 января, когда произошел штурм Капитолия. Как передает CNN, управление генерального инспектора министерства внутренней безопасности сообщило, что служба удалила сообщения после того, как надзорное агентство запросило записи в рамках расследования инцидента.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

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