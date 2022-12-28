Лавров не стал связывать слова Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал связывать слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии. Об этом дипломат рассказал в среду, 28 декабря, в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

По словам министра, за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сказала, что Кремль решает все вопросы по Донбассу, и Россия должна договариваться с Украиной.

«Это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено», — заявил министр.

Он добавил, что война против России была развязана после того, как состоялся госпереворот на Украине при поддержке США и Евросоюза, и когда стало ясно, что Минские договоренности никто не собирался выполнять.

14 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе добавил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Комментируя заявления Меркель, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. При этом он указал на явный дефицит доверия.

22 декабря Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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