На МЦД-2 запустили новогодний поезд «Иволга»

Украшенный по-новогоднему электропоезд «Иволга 2.0» будет курсировать по второму Московскому центральному диаметру (МЦД-2) до 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 28 декабря.

«ЦППК совместно с компанией-производителем поездов АО «Трансмашхолдинг» и департаментом транспорта города Москвы создали праздничное настроение, оформив вагоны поезда изнутри яркими новогодними изображениями», — говорится в публикации.

На стенах вагонов изображены новогодние персонажи, а гирляндами из еловых веток украшены информационные табло и окна.



Ранее, 27 декабря, в мэрии Москвы сообщили, что в новогоднюю ночь в столице проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. Так, транспорт будет бесплатным с 20:00 субботы, 31 декабря, до 06:00 воскресенья, 1 января.