Украинская беженка увела мужа из польской семьи

Беженка с Украины, которую приютила польская семья, разрушила их брак и вынудила хозяйку покинуть дом. Об этом пострадавшая женщина по имени Анна рассказала польскому изданию Fakt.

По ее словам, проблемы в семейной жизни начались сразу после приезда украинки. Ее муж Петр всё чаще стал предъявлять ей претензии, говорить, что она «никуда не годится, плохо красится и ничего не делает по дому». При этом он уделял всё больше внимания украинской беженке.

«Помню, как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», — приводятся слова Анны в публикации от 25 декабря.

В результате она уличила мужа в измене и, после череды скандалов, ушла из дома и подала на развод. А Петр, по словам Анны, до сих пор живет с украинской.

«Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку», — рассказа женщина.

Похожая история произошла ранее в мае с семьей из Великобритании. Беженка с Украины София Каркадым увела мужа у приютившей ее британки. Та выгнала девушку, однако вместе с ней из дома ушел и неверный супруг Энтони Гарнетт, бросив жену и двоих детей. Позже мужчина лишился работы из-за скандала и разорился. Он жаловался, что кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели.

Позже в сентябре Гарнетт признался, что расстался с украинкой после серьезной ссоры. По его словам, женщина «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».

27 сентября полиция Великобритании арестовала Каркадым, которая несколько раз пыталась ворваться в дом Гарнетта. Как стало известно 1 октября, после этого девушка заявила о желании вернуться на родину.