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«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Магнитогорский «Металлург» 28 декабря обыграл в гостях казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу магнитогорцев.

Хет-трик оформил нападающий «Металлурга» Николай Голдобин, также отличился защитник Егор Яковлев. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Радулов и Кирилл Петров.

Это третья победа «Металлурга» в текущем сезоне над «Ак Барсом».

На данный момент у «Металлурга» 60 очков и второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своем активе 49 очков и располагается на седьмой строчке.

Ранее в этот же день состоялись и другие матчи. В частности, крупное поражение со счетом 5:0 потерпел «Автомобилист» от «Авангарда», сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Казанский «Ак Барс» 27 декабря объявил о назначении на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Как отмечалось, Билялетдинов лишь в начале декабря вернулся к активной практике после двух с половиной лет отдыха.

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