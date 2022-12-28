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В Deutschlandfunk удивились стойкости России перед санкциями Запада

Deutschlandfunk: санкции Запада не смогли подорвать экономику России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия продолжает удивлять Запад своей стойкостью перед санкциями. Об этом 27 декабря пишет Сандра Пфистер в статье для издания Deutschlandfunk.

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Она отметила, что еще весной многие экономисты предсказывали крах российской экономики. Международный валютный фонд прогнозировал спад ВВП на 8–9%.

«Теперь же МВФ говорит, что… экономика России сократится всего на 3,5%», — подчеркнула Пфистер.

Журналистка признала, что Россия в течение 10 месяцев успешно справляется со многими ограничениями, а ранее предрекавшие проблемы экономисты теперь говорят об ошибочности своих прогнозов.

Россия, как пишет Пфистер, продолжает получать хорошую прибыль от продажи нефти и газа. Кроме того, многие иностранные компании не покинули российский рынок и работают.

Журналист газеты Die Welt Эдуард Штайнер также 27 декабря указал, что российская экономика противостоит санкциям Запада успешнее, чем это предполагалось.

13 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что период адаптации к санкционной политике Запада в стране продолжается, но уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Запад усилил санкционное давление на Российскую Федерацию в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, проводимую с 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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