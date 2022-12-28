Московский зоопарк показал «недовольный символ» 2023 года
Московский зоопарк показал кадры недовольного кролика, которого в шутку назвали своеобразным символом 2023 года. Видео опубликовано в Telegram-канале учреждения 28 декабря.
«Когда сказали, что ты символ наступающего года, а морковки не дали», — говорится в сообщении.
Сотрудники зоопарка отметили, что кролики, как и все остальные животные, получают достаточно корма.
12 декабря сообщалось, что Московский зоопарк планирует разместить дополнительные посты охраны перед новогодними праздниками. В пресс-службе отмечали, что это плановые усиления охраны, которые проводятся ежегодно.