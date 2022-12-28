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Зеленский назвал целью Украины возвращение территорий

Зеленский назвал возвращение территорий целью Украины в конфликте с РФ
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Фото: REUTERS/ Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал так называемое восстановление целостности страны главной целью Киева в конфликте с Москвой. Соответствующее заявление он сделал в обращении к Верховной раде 28 декабря.

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«Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный план Украины не имеет веса, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

26 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые сейчас выдвигает Киев.

8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

17 октября бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что Украина должна отказаться от претензий на присоединенные к РФ территории и согласиться на переговоры. Он выразил мнение, что даже при поддержке НАТО Украина не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года. Попытки вернуть территории силой приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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