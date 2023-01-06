Идеологическая пропасть

Прошло два года со штурма Капитолия — инцидента, который на некоторое время стал, пожалуй, главной темой в информационном пространстве. Для того чтобы понять, почему 6 января 2021-го толпа ворвалась в здание конгресса, стоит сперва вспомнить, как развивалась ситуация в те дни.

3 ноября 2020 года в США на президентских выборах столкнулись Дональд Трамп, который на тот момент был действующим лидером страны, и Джо Байден — нынешний шеф Белого дома. Победа второго, собственно, и стала спусковым крючком.

После подведения итогов Трамп и его единомышленники начали ставить под сомнение результаты голосования, заявляя о многочисленных нарушениях во время выборов. При этом стоит отметить, что подавляющее большинство исков о нарушениях было отклонено. Впрочем, они подавались прежде всего с той целью, чтобы затянуть процесс подсчета и добиться отмены итогов хотя бы на некоторых участках в ключевых штатах.

6 января Трамп собрал протестный митинг в Вашингтоне, поскольку именно в этот день ожидалось утверждение конгрессом результатов президентских выборов. При этом 45-й президент, по сути, побудил разочарованных граждан двинуться в сторону здания конгресса США, хотя он не призывал напрямую врываться в него либо совершать другие насильственные действия.

Впрочем, когда толпа приблизилась к Капитолию, наиболее радикальные и разгоряченные республиканцы вступили в стычки с полицией, а затем прорвались внутрь — в том числе им удалось попасть в зал заседаний сената. В итоге ситуация не обошлась без жертв среди полицейских и протестующих. Призывы Трампа разойтись и просьбы не играть на руку его противникам в накаленной до предела атмосфере не сработали. Тем не менее к вечеру силы полиции и национальной гвардии разогнали толпу. При этом через несколько часов снова собрался конгресс, для того чтобы утвердить Байдена в качестве 46-го президента.

Спустя два года после этих событий до сих возникает вопрос: как же такое могло произойти в США, которые многие считают главным оплотом демократии. Ведь штурм Капитолия существенно отличается от того же «Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу», в ходе которого Мартин Лютер Кинг — известный борец за права чернокожего населения Штатов — произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта».

Ответ заключается в следующем: в современной Америке кардинально изменилась политическая конъюнктура, которая и привела к январским событиям 2021-го. За последние 20 лет политическая и идеологическая поляризация происходила не только между Республиканской и Демократической партиями, она укрепилась в умах их сторонников, обычных граждан. При этом между самими партиями возникла огромная пропасть.

Демократов сейчас называют чуть ли не социалистами (левое крыло, действительно, стало достаточно сильным), а республиканцев — партией богатых, которые поддерживают крупный бизнес. То есть произошел мощный идеологический раскол между двумя главными политическими силами. Хотя раньше столь мощные разногласия были заметны только в отношении коммунистов (в 1930-е и 1950-е годы).

Процесс поляризации привел к тому, что республиканцы не слышат или не хотят слышать демократов. Эта формула, разумеется, работает и в обратную сторону. Причем не только на уровне политических элит, но и на бытовом. Если на предыдущих выборах зачастую можно было увидеть, как сторонники разных кандидатов обнимаются и пожимают друг другу руки, то в 2020-м найти подобные кадры довольно сложно. Америка столкнулась с реальным делением на «красных» и «синих». При этом принадлежность к тому или иному лагерю может сильно изменить отношение к человеку как личности.

В поляризации американского общества принято обвинять Дональда Трампа, но этот процесс начался еще до него. Миллиардер лишь стал лакмусовой бумажкой, которая обозначила проблему.

После штурма конгресс сформировал так называемую комиссию 6 января для расследования инцидента. Она должна была установить виновных и привлечь Трампа к ответственности, что может привести к его дальнейшему неучастию в политической жизни страны. Примечательно, что этот орган состоит как из демократов, так и из республиканцев, а события 6 января отвернули от Трампа немалое число его однопартийцев и сторонников. 19 декабря 2022-го комиссия попросила министерство юстиции предъявить Трампу обвинения, в том числе за организацию штурма. В ведомстве пообещали рассмотреть обращение, напомнив: итоги работы комиссии носят лишь рекомендательный характер.

Впрочем, главным итогом штурма стало не создание этого органа, а прозрение политических элит. Многие демократы и республиканцы осознали, что поляризация общества не принесет ничего хорошего, более того, она может обернуться против них в будущем. На этом фоне перед обеими партиями сейчас возникла непростая задача — сблизить свои позиции по наиболее острым проблемам.

Кроме того, опросы общественного мнения относительно предстоящих президентских выборов заставляют задуматься о том, кого выдвигать в кандидаты в 2024-м. Ведь если доверять статистике, большинство американцев не хотят, чтобы в Белом доме остался Байден или туда снова заехал Трамп. Впрочем, американское общество умеет справляться с вызовами, что оно неоднократно демонстрировало на протяжении современной истории. Поэтому очередного штурма вряд ли стоит ожидать в ближайшей перспективе.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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