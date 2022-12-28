Путин обсудил с президентом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель 28 декабря провели телефонный разговор и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. <…> Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что особое внимание было уделено обсуждению совместных проектов в промышленности, энергетике и других областях. Лидеры стран выразили взаимный настрой на дальнейшее укрепление отношений в этих отраслях, говорится в сообщении.

Также Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с предстоящим национальным праздником Кубы — Днем освобождения, который отмечается 1 января.

23 декабря стало известно, что правительство России распорядилось выделить МЧС более 800 млн рублей для закупки и доставки 25 тыс. т пшеницы Кубе в рамках гуманитарной помощи стране в 2022 и 2023 годах.

До этого, 22 ноября, лидеры двух стран встречались в Москве. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

17 ноября на XIX заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны договорились о совместной работе в сфере высшего образования.