NYT: США помогают украинским войскам целиться в места запуска российских БПЛА
США помогают Украине целиться по позициям, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет 28 декабря газета The New York Times (NYT).
В статье отмечается, что задача у американской стороны сложная, так как российские военные перемещают места запусков, начиная якобы от футбольных полей и заканчивая парковками.
Отмечается, что помощь Вашингтон предоставляет в рамках расширенной программы, которая направлена на то, чтобы лишить Иран возможности якобы производить и поставлять России боевые дроны.
Кроме того, как указывается в публикации, США пытаются ускорить внедрение новых технологий, которые помогут быстрее замечать и уничтожать беспилотники, запускаемые российскими военными.
На прошлой неделе замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что ряд государств заявил о якобы использовании Россией иранских беспилотников, переданных Москве в обход резолюции 2231 СБ ООН. В частности, обвинения выдвинули Украина, Франция, Германия, Великобритания и США.
Вместе с тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что утверждения о том, что Россия якобы использует на Украине беспилотники иранского производства, безосновательны.
В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.
Страны Запада увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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