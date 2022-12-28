NYT: США помогают украинским войскам целиться в места запуска российских БПЛА

США помогают Украине целиться по позициям, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет 28 декабря газета The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что задача у американской стороны сложная, так как российские военные перемещают места запусков, начиная якобы от футбольных полей и заканчивая парковками.

Отмечается, что помощь Вашингтон предоставляет в рамках расширенной программы, которая направлена на то, чтобы лишить Иран возможности якобы производить и поставлять России боевые дроны.

Кроме того, как указывается в публикации, США пытаются ускорить внедрение новых технологий, которые помогут быстрее замечать и уничтожать беспилотники, запускаемые российскими военными.

На прошлой неделе замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что ряд государств заявил о якобы использовании Россией иранских беспилотников, переданных Москве в обход резолюции 2231 СБ ООН. В частности, обвинения выдвинули Украина, Франция, Германия, Великобритания и США.

Вместе с тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что утверждения о том, что Россия якобы использует на Украине беспилотники иранского производства, безосновательны.

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Страны Запада увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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