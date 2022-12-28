Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье загорелся мебельный склад
Мир
Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады и прекратить протесты
Мир
В Deutschlandfunk удивились стойкости России перед санкциями Запада
Мир
Зеленский назвал целью Украины возвращение территорий
Политика
Правительство РФ продлило на год сертификаты летной годности зарубежных самолетов
Политика
Путин обсудил с президентом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества
Мир
В Венгрии назвали «угрозой жизни» вступление Украины в НАТО
Мир
Глава минцифры Украины рассказал, как «на коленях» умолял Маска о передаче Starlink
Экономика
Безработица в России достигла исторического минимума
Мир
Лавров назвал нечестной позицию Вашингтона по возобновлению инспекций ДСНВ
Мир
Лавров заявил о сотнях находящихся на Украине американских военнослужащих
Мир
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Сюжет:

NYT: США помогают украинским войскам целиться в места запуска российских БПЛА

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США помогают Украине целиться по позициям, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет 28 декабря газета The New York Times (NYT).

Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов
Москва предупредила, что предприятие неминуемо подпадет под демилитаризацию

В статье отмечается, что задача у американской стороны сложная, так как российские военные перемещают места запусков, начиная якобы от футбольных полей и заканчивая парковками.

Отмечается, что помощь Вашингтон предоставляет в рамках расширенной программы, которая направлена на то, чтобы лишить Иран возможности якобы производить и поставлять России боевые дроны.

Кроме того, как указывается в публикации, США пытаются ускорить внедрение новых технологий, которые помогут быстрее замечать и уничтожать беспилотники, запускаемые российскими военными.

На прошлой неделе замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что ряд государств заявил о якобы использовании Россией иранских беспилотников, переданных Москве в обход резолюции 2231 СБ ООН. В частности, обвинения выдвинули Украина, Франция, Германия, Великобритания и США.

Вместе с тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что утверждения о том, что Россия якобы использует на Украине беспилотники иранского производства, безосновательны.

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Страны Запада увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022