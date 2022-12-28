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В Твери суд арестовал двух подростков по делу об убийстве бездомного

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Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери суд арестовал двух подростков по делу об убийстве бездомного с особой жестокостью. Об этом 28 декабря сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

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В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. По их версии, 25 декабря в коридоре одного из общежитий города двое подростков 2007 года рождения напали на бездомного.

Обвиняемые избивали мужчину ногами и битой, а также снимали происходящее на телефон. После этого мужчина 1961 года рождения скончался на месте.

Полицейским удалось оперативно задержать подростков, которые сразу сознались в содеянном.

В конце августа на вокзале в селе Тюменской области три девочки-подростка жестоко избили мужчину. Пострадавший вытащил у одной из девушек телефон, чем вызвал агрессию со стороны школьниц, и они начали его избивать. В результате на его теле были обнаружены ушибы, гематомы, он также получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где провели операцию по удалению селезенки. Позже правоохранительные органы выяснили, что потерпевший — инвалид второй группы — работал кассиром в туалете. Одна из девушек состояла на профилактическом учете за побеги из дома.

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