В Тамбове построили школу за 2 млрд рублей

В тамбовском микрорайоне Телецентр завершилось строительство школы на 2,5 тыс. мест. Об этом в среду, 28 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на строительную компанию.

Строительство обошлось приблизительно в 2 млрд рублей, отмечается в материале.

Работы стартовали в мае 2021 года. Заказчиком объекта стал город. Финансирование велось за счет регионального и федерального бюджетов.

В школе — девять корпусов общей площадью более 35 тыс. кв. м. Также в ней есть три спортзала, уличные площадки, кинозал, актовый зал, просторная столовая и лазерный стрелковый центр.

Здание оборудовано велопарковками и системой видеонаблюдения.

По плану, школа начнет работать в сентябре 2023 года. Ученики здесь будут получать образование с инженерно-технологическим уклоном.