ДТП с пассажирским автобусом произошло в Самаре

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в среду, 28 декабря, в Самаре. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Водитель машины Hyundai Creta 1974 года рождения ехал по дублеру Московского шоссе. У дома № 25б при перестроении он не уступил дорогу пассажирскому автобусу той же марки под управлением мужчины 1968 года рождения. Автобус двигался в попутном направлении.

В результате машины столкнулись и автобус въехал в пешеходное ограждение. Как минимум один пассажир обратился за медицинской помощью.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Днем 27 декабря в Якутске 44-летняя водитель минивэна Toyota Voxy не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автобусом «ПАЗ». Пострадала восьмилетняя девочка.