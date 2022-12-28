Житель Астраханской области незаконно срубил более 160 деревьев

Житель Астраханской области незаконно срубил 161 дерево породы ясень в Енотаевском районе региона неподалеку от села Федоровка. Об этом в среду, 28 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на областную прокуратуру.

Инцидент произошел в феврале. В результате ущерб государству составил 1,7 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Челябинской области возбуждено два уголовных дела из-за незаконной вырубки новогодних деревьев. На дорогах региона созданы посты ГИБДД, которые проверяют машины, перевозящие ели.