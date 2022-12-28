Житель Донецка показал последствия очередного обстрела со стороны ВСУ

Житель Донецка Игорь 28 декабря рассказал «Известиям» об очередном обстреле центра города со стороны украинских боевиков, а также продемонстрировал последствия ударов.

«Подвозил друга, услышал шлепки, потом увидел вспышки. Ничего не соображаю, смотрю — столб дыма. Ударил по газам. Смотрю, снаряд упал, один там, второй там», — рассказал мужчина.

Помимо прочего, в результате обстрела пострадала и машина Игоря: корпус оказался пробит осколками, вылетели стекла.

«Мне самое главное, что жив остался <…> Машина уже ладно», — резюмировал мужчина.

Об очередном обстреле Донецка сообщили ранее 28 декабря. Украинские боевики обстреляли центральные районы города. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что массированному обстрелу также подвергся Куйбышевский район. По его словам, удар стал уже третьим за день.

Также представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате обстрела был поврежден жилой частный дом в Петровском районе.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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