Строительство проблемного дома завершили на Грибоедова во Владивостоке

Во Владивостоке завершили строительство и ввели в эксплуатацию проблемный дом на улице Грибоедова. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным Фонда поддержки обманутых дольщиков, в правах восстановлены 196 семей — участников долевого строительства. Ключи они смогут получить в начале 2023 года.

Дому присвоен адрес улица Грибоедова, 46а. В течение 18 рабочих дней жилое здание должны поставить на кадастровый учет.

По словам директора регионального Фонда поддержки обманутых дольщиков Дмитрия Праслова, данный объект стал одним из наиболее сложных за всё время работы организации. Его планировалось достроить гораздо раньше, но подрядчик столкнулся с большим количеством проблем, связанных с некачественным выполнением работ предыдущими застройщиками.

В 2023 году работа по решению проблемы долгостроев в Приморском крае продолжится. Планируется ввести в эксплуатацию еще 37 тыс. кв. м жилья и восстановить права 334 дольщиков.