Сотни американских военнослужащих находятся на Украине. Об этом 28 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Десятки, а может быть, даже и сотни американских военнослужащих есть на Украине, они там были еще до госпереворота», — указал глава МИДа.

Он добавил, что сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в здании Службы безопасности Украины.

На текущий момент, как отметил Лавров, в Киеве также находится значительный аппарат военного атташе США.

12 декабря в Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине.

В октябре отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис указал, что НАТО с Вашингтоном продолжают усиливать присутствие в районах близ Украины.

Ранее сообщалось о переброске элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в Европу для усиления защиты восточного фланга НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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