Более 540 пожаров произошло во Владивостоке в 2022 году

На территории Владивостока с начала 2022 года произошло 542 возгорания, из них 56 — с 1 по 27 декабря. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

В результате пожаров с начала года погибли 13 человек. Сотрудники МЧС отмечают, что основной причиной возгораний является халатность или небрежное обращение с огнем, в том числе при курении, разжигании костров. Также часто пожары происходят из-за неисправности отопительных и электрических приборов или неправильной их эксплуатации.

В преддверии новогодних праздников в спасательном ведомстве призывают быть предельно осторожными при использовании пиротехнических изделий. Только в 2021 году в России при неправильном обращении с пиротехникой случилось 82 пожара.

26 декабря о правилах покупки и выбора пиротехники рассказал начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков. По его словам, особые требования предъявляются не только к самим пиротехническим изделиям, но и к торговым точкам для их реализации.