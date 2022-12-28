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Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза на утреннике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Глава города Лебедин в Сумской области обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за появления Деда Мороза на одном из детских утренников. Об этом 28 декабря сообщает украинские издание ZAXID.NET.

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23 декабря в Михайловском заведении среднего общего образования I-III ступеней проводилась новогодняя елка. Там для детей выступил Дед Мороз, который также устроил квест.

Однако его появление не устроило мэра Александра Бакликова. По его мнению, Дед Мороз использовался «коммунистической пропагандой во время введения жестких репрессий против украинской нации».

Свое обращение он попросил считать заявлением о совершении преступления, а также призывом к проведению соответствующих проверок.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Так, 8 декабря депутаты городского совета Киева внесли изменения в 32 топонима в украинской столице, связанных с Россией и Советским Союзом. В частности, улицам Кутузова, Достоевского, Зои Космодемьянской, Тургенева было решено дать новые имена.

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