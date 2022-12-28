Лавров заявил о необходимости освобождать территории новых регионов РФ

Территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей должны быть полностью освобождены. Об этом 28 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Говоря о конкретных границах, Лавров пояснил, что речь идет о территориях, которые присоединились к РФ после референдумов и были конституционно закреплены.

Также глава МИДа положительно ответил на вопрос ведущего о том, предстоит ли России продолжать освобождать эти территории.

Жители освобожденных регионов с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, а в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской же области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

В конце ноября начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что более 80 тыс. жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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