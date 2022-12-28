МЧС предупредило жителей Ульяновской области о снегопаде

В четверг, 29 декабря, в Ульяновской области ожидается снегопад. Об этом 28 декабря пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

«Так, ночью и утром местами ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы»,— заявили в ведомстве, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра.

Ранее, 27 декабря, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об опасной погоде в Москве на последней неделе года. По прогнозу специалиста в среду температура воздуха составит 0 градусов, но столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром, скорость которого составит до 11 м/с.