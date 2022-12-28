В Сыктывкаре открыли автомобильную переправу Седкыркещ – Алешино

В Сыктывкаре в Республике Коми открылась автомобильная переправа Седкыркещ – Алешино. Об этом в среду, 28 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на сообщение мэрии города.

Движение на переправе разрешено для автомобилей массой до 5 т.

Здесь установили деревянные настилы для съезда с берега и сняли запрещающие знаки.

Переправа ранее была временно закрыта из-за потепления и образования промоин.

Днем ранее сообщалось о повышении грузоподъемности четырех ледовых переправ в Якутии.