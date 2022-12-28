На железной дороге в Твери обнаружено 22 нарушителя за неделю

С 23 по 27 в Твери транспортные полицейские выявлено 22 нарушителя на железной дороге. Об этом в среду, 28 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД на станции Тверь.

Правоохранители проверяли электрички, вокзалы и платформы. Нарушители курили табак и распивали алкоголь в общественных местах. В ходе рейда было составлено 22 административных протокола.

Девять человек привлекли к ответственности за нарушение закона о запрете курения в общественных местах, шестерых — за употребление спиртного и семерых за мелкое хулиганство.

Ранее, 1 декабря, пассажирка московского метро устроила конфликт с женщиной, из-за того что та, по ее мнению, очень громко разговаривала по телефону в вагоне. Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской».