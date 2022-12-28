Синоптики рассказали о погоде в Калужской области в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Калужской области температура воздуха составит 0 градусов. Об этом в среду, 28 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».
31 декабря также будет относительно теплым для зимы — минус 1 градус. Ожидается небольшой мокрый снег. Также синоптики рассказали о сильной влажности — до 94%.
Ветер будет южным, до 3 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее, 27 декабря, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об опасной погоде в Москве на последней неделе года. По прогнозу специалиста, в среду температура воздуха составит 0 градусов, но столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром, скорость которого составит до 11 м/с.