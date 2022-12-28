В Ленобласти обнаружили тела мужчины и женщины с ранениями в голову
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в Ленинградской области, сообщает 28 декабря Следственное управление СК по региону.
«В квартире, расположенной в поселке Мехбаза в Тихвинском районе Ленинградской области, обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения», — говорится в заявлении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).
Накануне тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на юге Москвы. В расправе подозревается ее сожитель.