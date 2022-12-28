Коммунальные службы Брянска очистили от снега более 6 км дорог за день
Во вторник, 27 декабря, сотрудники коммунальных служб Брянска очистили от снега 6348 км дорог. Об этом пишет 28 декабря NASHBRYANSK.RU со ссылкой на местное управление автодорог.
Также отмечается, что снег убрали с 1874 км обочин.
Дорожники израсходовали 4198 т песко-соляной смеси, устраняя гололедицу.
Всего на дороги Брянска в этот день вышли 542 единицы спецтехники. Было сформировано 77 патрульных отрядов.
Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота сугробов в Москве к новогодней ночи повысится на 5–8 см. Декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в Москве.