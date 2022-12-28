Пожар в жилом доме произошел в Орловской области

В деревне Логовая Новодеревеньковского районе Орловской области произошел пожар в жилом доме. Об этом в среду, 28 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на среду в 03:13. В доме сгорела кровля.

«На месте работали сотрудники 29-й пожарно-спасательной части. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

21 декабря стало известно о гибели двоих детей в результате пожара в пятиэтажном доме в Новосибирске. На месте возгорания были обнаружены тела двухлетнего мальчика и годовалой девочки. Они скончались в результате отравления угарным газом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело.