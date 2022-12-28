Пожар в жилом доме произошел в Орловской области
В деревне Логовая Новодеревеньковского районе Орловской области произошел пожар в жилом доме. Об этом в среду, 28 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в ночь на среду в 03:13. В доме сгорела кровля.
«На месте работали сотрудники 29-й пожарно-спасательной части. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.
21 декабря стало известно о гибели двоих детей в результате пожара в пятиэтажном доме в Новосибирске. На месте возгорания были обнаружены тела двухлетнего мальчика и годовалой девочки. Они скончались в результате отравления угарным газом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело.