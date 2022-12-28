В пригородах Петербурга из-за оттепели проснулись енотовидные собаки

В пригородах Санкт-Петербурга заметили двух енотовидных собак. Об этом пишет в среду, 28 декабря, 78.ru со ссылкой на биолога Павла Глазкова.

Как отмечается в материале, животные проснулись из-за оттепели и стали обследовать территорию вокруг своей норы.

«Это семейная пара. Еще с осени звери образуют крепкие, стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон», — рассказал биолог.

Глазков отметил, что енотовидные собаки — единственные звери семейства псовых, которые впадают в спячку зимой. Они могут просыпаться во время оттепелей, а затем, при сильных морозах, снова засыпать.

Ранее, 26 декабря молодого медведя заметили жители поселка Троицко-Печорск в Республике Коми. Зверь по каким-то причинам не впал в спячку.