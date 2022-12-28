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В Минцифры выступили против идеи ограничений на выезд IT-специалистов

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил против ограничений на выезд IT-специалистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минцифры России выступает против идеи ограничения на выезд IT-специалистов за границу, поскольку они могут быть вредными. Об этом в среду, 28 декабря, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

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«Считаем, что ограничений никаких не нужно, более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — сказал он во время онлайн-диалога с отраслью.

По словам Шадаева, у министерства также есть планы поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, которым может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

20 декабря глава Минцифры сообщил, что около 100 тыс. российских IT-специалистов в настоящее время находятся за пределами страны. При этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян. В частности, он говорил о том, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничения удаленной работы для уехавших россиян.

14 декабря в Минцифры России заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей.

Тогда в министерстве отметили, введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в свою очередь, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.

При этом президент Росси Владимир Путин 7 декабря на встрече с правозащитниками отметил, что отъезд части граждан за рубеж в этом году на фоне спецоперации и мобилизации — «это отдельная большая тема для разговора», и воздержался от каких-либо оценок.

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