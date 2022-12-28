На Украине могут ввести налог на финансирование вооруженных сил. Об этом 28 декабря сообщил замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма.

«Все частные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налоговых ассигнований. Поэтому будем выбирать также вопрос о назначении налога на нужды Вооруженных сил, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас», — передает слова Шурмы издание «Страна.ua».

24 декабря бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, в связи с чем началась мобилизация подростков и недееспособных граждан. По данным Макгрегора, потери украинской стороны составили более 100 тыс. военных, еще 35 тыс. солдат пропали без вести.

22 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что по данным разведки власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

14 декабря замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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