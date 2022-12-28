Заключительный этап реконструкции филармонии стартовал в Тамбове

В Тамбове стартовал заключительный этап реконструкции и строительства конструктивных элементов здания филармонии. Об этом региональное правительство сообщает на своем официальном сайте 28 декабря.

Сейчас на объекте задействовано 25 человек. Они уже убрали забор со стороны улицы Карла Маркса и приступили к монтажу архитектурного освещения фасада. Планируется установить 430 м подсветки, 450 светильников и прожекторов.

Одновременно с этим ведется благоустройство прилегающей территории, устройство крыльца главного входа и подведение сетей, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Полностью завершить реконструкцию главного концертного зала региона планируется к концу 2023 года.