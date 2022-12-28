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Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве

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Трехсторонние переговоры глав минобороны России, Сирии и Турции прошли в Москве. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе МО РФ.

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«Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии», — отметили в Минобороны.

Участники по итогам встречи отметили конструктивный характер диалога в данном формате и необходимость его продолжения. Целью переговоров остается дальнейшая стабилизация обстановки в Сирии и регионе в целом.

Как 15 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным, состоявшегося 11 декабря, он предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. Турецкий лидер отметил, что российский лидер отреагировал на это положительно.

В начале декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть и Москва этому готова поспособствовать.

В ноябре Песков отмечал, что между Россией и Турцией есть разногласия по ситуации в Сирии, но уровень отношений между странами позволяет решать их через диалог.

22 ноября Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательства по очистке Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.

Песков тогда пояснил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму.

В 2019 году Москва и Анкара подписали меморандум, предусматривающий содействие РФ по выводу курдских отрядов в Сирии на 30 км от границы с Турцией. Минобороны России тогда сообщило о досрочном завершении отвода курдов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

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