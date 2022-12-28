Аварийный дом снесли на улице Сахалинской в Тюмени

В Тюмени снесли аварийный многоквартирный дом на улице Сахалинской, в котором проживали 12 семей. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о доме по улице Сахалинской, 23, который возвели около полувека назад. Всего в доме проживали 12 семей, пять из них, занимавшие муниципальные жилые помещения, уже получили ключи от новых квартир с чистовой отделкой, пишет портал «Наш город».

У оставшихся семи семей квартиры находились в собственности. В соответствии с законодательством России им направлены денежные выплаты.

Как уточняет Megatyumen.ru, с начала 2022 года на территории Тюмени снесли 113 аварийных домов. Их общая площадь достигала 30 тыс. кв. м.