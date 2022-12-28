РЖД пустят более 1,3 тыс. дополнительных поездов на новогодние праздники

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) назначил более 1,3 тыс. дополнительных поездов на новогодние праздники. Об этом говорится 28 декабря в сообщении на их сайте.

Уточняется, что доппоезда, специально назначенные на период массовых новогодних перевозок (с 23 декабря по 10 января), курсируют на наиболее востребованных маршрутах.

Всего холдинг запустит более 1,3 тыс. поездов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, уточняется в сообщении.

В середине декабря стали известны планы россиян на праздничные поездки.

Из российских направлений большинство поедет в Москву — столица набрала 16,8% голосов. На втором месте — Сочи (9%), на третьем — Санкт-Петербург (7,3%).

Замыкают пятерку Казань (6,7%) и Тюмень (4%).

При этом большинство респондентов (84,7%) считают, что новогодние праздники — лучшее время для путешествий.