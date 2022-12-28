МИД Саудовской Аравии подтвердил желание Эр-Рияда урегулировать кризис на Украине

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого министры обсудили ситуацию на Украине и ряд других вопросов. Об этом 28 декабря сообщает издание Al-Ain.

По информации агентства, саудовский министр, в частности, подтвердил, что королевство продолжит прилагать все усилия для политического урегулирования кризиса на Украине.

Как сообщается, помимо ситуации на Украине обсуждались отношения между «двумя дружественными странами» и способы их поддержки. Кроме того, министры обменялись мнениями о развитии событий на региональной и международной арене.

27 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).

В том же месяце президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о том, что Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к группе БРИКС. Он отметил, что желание выразил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.