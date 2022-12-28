Новую амбулаторию построили в Иенгре в Якутии

В селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии построили новую врачебную амбулаторию. Церемония открытия состоялась в среду, 28 декабря, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Строительство началось в июле 2022 года. С сентября по ноябрь были проведены внутренние отделочные работы, выполнено присоединение к коммуникациям.

Амбулаторию возвели с учетом климатических условий Крайнего Севера. Геолого-изыскательные работы специалисты провели еще в 2021 году, уточняет ИА SakhaNews.

Площадь модульного строения составляет 180 кв. м. В нем предусмотрены кабинеты врача общей практики, гинеколога, стоматолога, педиатра, процедурный кабинет, кабинет вакцинации, а также смотровая и палаты дневного стационара.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость составила 19,9 млн рублей.