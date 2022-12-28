Возникла химия: завод под Псковом обеспечит РФ полимерной продукцией

Объемы производства малой и среднетоннажной химии в этом году, по предварительным данным, выросли на 12%. Об этом вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил Владимиру Путину 28 декабря во время запуска производства на заводе «Титан-Полимер». Он планирует полностью обеспечить потребности российских предприятий в полимерной продукции. Президент призвал и дальше помогать развитию современных высокотехнологичных компаний, а также создавать комфортные условия для работы инвесторов.

Новая веха

Изначально президент планировал лично приехать в Псковскую область. Однако из-за погодных условий он не смог вылететь из Петербурга, где накануне проводил неформальный саммит глав СНГ. Тем не менее Владимир Путин по видеосвязи подключился к церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер». «В добрый час. Начнем работать», — сказал глава РФ.



Завод будет выпускать полимерную продукцию, которая, в частности, необходима для изготовления медицинских препаратов, а также пищевой и непищевой упаковки. В развитие предприятия вложено почти 10 млрд рублей. По оценкам местных властей, приток частных инвестиций составит не менее 17,6 млрд рублей. В общей сложности после старта производства планируется создать более 500 рабочих мест.

Председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский рассказал президенту о возможности полностью обеспечить потребности российских предприятий в полимерной продукции.

— Мы запускаем первую очередь — это производство БОПЭТ-пленок. <…> У нас планируется, что при полном выходе на 72 тыс. т пленки, это две линии, мы 100% закроем потребности наших отечественных потребителей, и не менее 30% мы планируем еще экспорта, — рассказал он.

При этом, по его словам, по барьерным свойствам этой пленке нет аналогов в России. В частности, она увеличивает срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных — до 46 месяцев.

Что касается в целом выпуска малой и среднетоннажной химии, то сейчас он активно развивается по всей России, заметил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

— В прошлом году объемы увеличились почти на 7%, а в нынешнем мы прогнозируем уже 12%, — сообщил он.

К 2025 году по поручению президента этот показатель должен подняться на 35%.

Такое активное развитие отчасти стало возможным благодаря внешним санкциям. Запрет на экспорт в РФ соответствующей продукции, по данным экспертов, коснулся 3,5–5 тыс. различных продуктов. Однако ограничения дали стимул химическим компаниям осваивать новые ниши в сфере производства базового сырья, заметил Денис Мантуров.

Сыграла свою роль и господдержка. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой отрасли в 2022 году было направлено 4 млрд рублей в виде субсидий. «По итогам заключено почти 40 соглашений о создании производств не выпускавшихся ранее продуктов мало- и среднетоннажной химии», — добавил он.

Внимание государства

Власти продолжат содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране, пообещал Владимир Путин. Также в России будут создаваться комфортные условия для работы инвесторов. Как заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, на фоне санкций требуется уделить внимание и замещению импорта в сфере технологий и оборудования для добычи полезных ископаемых. С этим сейчас, по его словам, есть проблемы. При этом надеяться только на параллельный импорт в этом вопросе не следует, уверен сенатор.

Во время церемонии запуска производства губернатор Псковской области Михаил Ведерников затронул тему помощи регионам. Он предложил продлить до 2030-го индивидуальные программы развития субъектов, рассчитанные до 2024-го включительно. Эти проекты допфинансирования распространяются на десять регионов с невысокими экономическими показателями, в том числе и на Псковскую область. Денис Мантуров согласился, что некоторые меры поддержки действительно стоит сохранить. На этом фоне президент поручил проработать соответствующие предложения.

При этом в регионе не теряют надежду всё же лично принять главу государства. Так, Михаил Ведерников напомнил, что в 2023 году Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю исполнится 550 лет. Он пригласил Владимира Путина приехать в гости. Президент пообещал найти время для посещения области в следующем году.