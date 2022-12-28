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Турки одобрили ответ Путина Западу на потолок цен на нефть

Читатели Haber 7 поддержали ответ Путина на введение Западом потолка цен не нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Читатели турецкого издания Haber 7 одобрили ответные меры российского лидера Владимира Путина на введение Евросоюзом (ЕС) потолка цен на нефть. Комментарии они оставили 28 декабря под соответствующей публикацией.

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Накануне российский лидер запретил поставки топлива иностранным компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

Как написал пользователь под ником Tosman, «позорной Европе нельзя делать никаких поблажек».

«Путин очень умный и талантливый человек, настоящий мужчина», — добавил Ahmed.

Kamil добавил, что Европа хочет снижения цены на нефть. Поэтому российский лидер рассматривает продажу российской нефти выше $60 как борьбу за национальные интересы.

«Решение прекратить продажу нефти в ЕС соответствует политике ЕС-гегемона, который на долгие годы исключил Турцию из ЕС», — добавил он.

Пользователь Guest добавил, что Европа «постоянно стреляет себе в ногу», а США получают выгоду от происходящего.

27 декабря президент России подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно распространяется использование механизма фиксации цены.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Государства блока согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

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