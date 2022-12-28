Турки одобрили ответ Путина Западу на потолок цен на нефть
Читатели турецкого издания Haber 7 одобрили ответные меры российского лидера Владимира Путина на введение Евросоюзом (ЕС) потолка цен на нефть. Комментарии они оставили 28 декабря под соответствующей публикацией.
Накануне российский лидер запретил поставки топлива иностранным компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.
Как написал пользователь под ником Tosman, «позорной Европе нельзя делать никаких поблажек».
«Путин очень умный и талантливый человек, настоящий мужчина», — добавил Ahmed.
Kamil добавил, что Европа хочет снижения цены на нефть. Поэтому российский лидер рассматривает продажу российской нефти выше $60 как борьбу за национальные интересы.
«Решение прекратить продажу нефти в ЕС соответствует политике ЕС-гегемона, который на долгие годы исключил Турцию из ЕС», — добавил он.
Пользователь Guest добавил, что Европа «постоянно стреляет себе в ногу», а США получают выгоду от происходящего.
27 декабря президент России подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно распространяется использование механизма фиксации цены.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Государства блока согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.