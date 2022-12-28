Названы влияющие на динамику роста российской экономики факторы

На динамику роста экономики в целом (ВВП) оказывают влияние множество факторов, включая уровень неопределенности относительно будущего, текущий и прогнозный спрос, возможности для предприятий и граждан привлекать финансирование по приемлемым ставкам, объяснил «Известиям» 28 декабря аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. В 2023 году основное снижение ВВП может произойти в первой половине года, после чего экономика вернется к росту.

«Весной 2022 года как западные, так и ряд российских экспертов прогнозировали, что снижение ВВП на фоне санкций и ограничений на экспорт по итогам года может приблизиться к двузначным значениям. Такого сценария получилось избежать в том числе благодаря тому, что российским компаниям удалось перенаправить невостребованные объемы продукции на азиатские рынки», — рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, росту экспорта в этом году способствовало увеличение цен на сырьевые товары, которые сохранялись достаточно высокими в течение определенного времени.

«Адресная поддержка и различные льготные программы со стороны государства также сыграли свою роль, в результате чего снижение ВВП по итогам года может быть значительно ниже — в районе 3%», — добавил Беспалов.

В то же время прогнозы развития экономики в 2023 году достаточно консервативны и подразумевают небольшое снижение, уточнил эксперт.

Как напомнил аналитик, октябрьский прогноз Международного валютного фонда предполагает снижение ВВП России на 2,3% в 2023 года, в Банке России ожидают снижение экономики в 2023 году на 1–4%, в Счетной палате предполагают, что снижение ВВП может быть близким к 1%.

«При этом основное снижение может произойти как раз в первой половине года, после чего экономика вернется к росту. Одной из предпосылок для более консервативных прогнозов остается неопределенность относительно экспорта на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на нефть из РФ, дополнительных ограничений в виде ценового потолка, введенные G7, ЕС и Австралией, и снижения нефтяных цен на российских сорт Urals», — отметил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, помощник президента РФ Максим Орешкин допустил, что экономику России в начале 2023 года может ждать позитивный импульс, который приведет к ускорению экономической динамики. Способствовать этому будет реализация накопленной за 2022 год денежной массы, считает Орешкин.

Накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов выразил мнение, что наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022-й.

В начале декабря в агентстве «Эксперт РА» рассказали «Известиям», что в 2023 году динамика российского ВВП будет зависеть от ситуации в мировой экономике и от того, как пройдет структурная трансформация в стране.Там полагают, что при нынешних ожиданиях — глобальная рецессия, сохранение санкций примерно на текущем уровне, давление на экспортеров и рынок труда — первое полугодие будет сложным, а возобновление роста ожидается к лету.

В конце журнал The Economist написал, что экономика РФ оказалась устойчивой к антироссийским санкциям и ее показатели превосходят самые оптимистичные прогнозы.