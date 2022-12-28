В США заявили о бессмысленности последнего пакета военной помощи Киеву

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил о бессмысленности последнего пакета помощи Киеву от Вашингтона, включающего зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive от 28 декабря.

Он обратил внимание на то, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря его американский коллега Джо Байден так и не пообещал Киеву ничего, кроме одной батареи ЗРК Patriot, — ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии.

При этом он отметил, что ЗРК Patriot может быть эффективен только в составе комплексной системы обороны НАТО. Как считает Дэвис, одной такой установки не хватит даже для защиты Киева, поэтому вряд ли она усилит потенциал украинских противовоздушную оборону (ПВО).

Сейчас, по его словам, Конгресс США не может оказать более серьезную помощь Киеву, поскольку администрации Байдена всё еще нужно отчитаться о тратах уже отправленных на Украину средств, прежде чем выделять новые суммы, заключил он.

О том, что США поставят Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с Байденом.

26 октября портал Military Watch отметил, что ЗРК Patriot не сделают ПВО Украины эффективнее. Издание сообщило, что Украина получит малое количество ЗРК, у которого имеется сомнительный послужной список.

При этом 23 декабря экс-генерал США Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что Вооруженным силам Украины потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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