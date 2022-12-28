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NYT уличила США в помощи Украине по наводке на места запуска российских БПЛА

NYT: США помогают ВСУ нацелиться на места запуска российских беспилотников
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Военные из США помогают украинским боевикам атаковать места, откуда происходит запуск российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 декабря пишет газета The New York Times.

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Отмечается, что такая наводка — сложная задача, так как российская сторона постоянно меняет места запуска «от футбольных полей до парковок».

Указывается, что помощь предоставляется в рамках расширенной программы Вашингтона, которая стремится лишить Иран возможности якобы производить и поставлять России боевые беспилотники.

Кроме того, говорится в статье, США пытаются ускорить внедрение новых технологий, которые помогут оперативнее замечать и сбивать приближающиеся российские БПЛА.

16 декабря сообщалось, что беспилотники, которые украинская сторона использовала для атак на Крым и другие российские регионы, были произведены американской компанией Spektreworks.

Отмечалось, что окончательная сборка производилась в Польше, в районе аэропорта Жешув, а установка боезарядов, полетного задания и их запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога.

В этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил о том, что в Чехии разворачивают производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины.

Он отметил, что все производственные мощности потребляют очень большое количество энергии, поэтому, учитывая энергетические проблемы на Украине, развернуть какое-либо производство вооружения на ее территории невозможно

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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