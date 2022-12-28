NYT уличила США в помощи Украине по наводке на места запуска российских БПЛА
Военные из США помогают украинским боевикам атаковать места, откуда происходит запуск российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 декабря пишет газета The New York Times.
Отмечается, что такая наводка — сложная задача, так как российская сторона постоянно меняет места запуска «от футбольных полей до парковок».
Указывается, что помощь предоставляется в рамках расширенной программы Вашингтона, которая стремится лишить Иран возможности якобы производить и поставлять России боевые беспилотники.
Кроме того, говорится в статье, США пытаются ускорить внедрение новых технологий, которые помогут оперативнее замечать и сбивать приближающиеся российские БПЛА.
16 декабря сообщалось, что беспилотники, которые украинская сторона использовала для атак на Крым и другие российские регионы, были произведены американской компанией Spektreworks.
Отмечалось, что окончательная сборка производилась в Польше, в районе аэропорта Жешув, а установка боезарядов, полетного задания и их запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога.
В этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил о том, что в Чехии разворачивают производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины.
Он отметил, что все производственные мощности потребляют очень большое количество энергии, поэтому, учитывая энергетические проблемы на Украине, развернуть какое-либо производство вооружения на ее территории невозможно
В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.
Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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