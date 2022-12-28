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Опрос показал улучшение отношения россиян к медицине

Телеканал «Доктор» сообщил, что отношение россиян к отечественной медицине улучшилось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россияне стали лучше относиться к отечественной медицине. Это следует из всероссийского ежегодного опроса, проведенного телеканалом «Доктор», результаты которого 28 декабря поступили «Известиям».

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«В уходящем году положительно доступность медицинской помощи оценили более половины респондентов», — отмечается в сообщении.

В ходе опроса россияне оценивают доступность медицины, оценивают изменения и выражают личное отношение к системе здравоохранения.

На основании разницы положительных и отрицательных ответов рассчитываются индексы, показывающие, как россияне оценивают ситуацию в медицине.

Они принимают значение от 100 до –100, при этом чем выше показатель индекса, тем оценка позитивнее, чем ниже, тем негативнее.

По итогам 2022 года более половины опрошенных, отвечая на вопрос «Как Вы оцениваете доступность медицинской помощи на сегодняшний день для себя, такого человека, как Вы?» выбрали варианты «Хорошо» (26%) и «Скорее хорошо» (28%). Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом, с 46 до 54% (ответы «Хорошо» и «Скорее хорошо» в декабре 2021 выбрали 21 и 26% соответственно).

Доля оценивающих доступ к медицинской помощи негативно, снизилась, но осталась на значимом уровне — 38% опрошенных выбрали варианты «Скорее плохо» и «Плохо» (по 19%).

В целом индекс доступности медицинской помощи за год показал прирост на 11 пунктов, с 5 до 16 баллов.

Опрос также демонстрирует отличие ответов жителей Москвы от населения других регионов: среди москвичей доля положительно оценивающих доступность медпомощи достигает 76%.

За прошедший год индекс доступности медицинской помощи вырос во всех социально демографических группах у москвичей и жителей мегаполисов Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

Снижение индекса специалисты отметили в Дальневосточном, Южном, Уральском федеральных округах, а также в городах с населением до 100 тыс. жителей. Половина россиян считают, что в уходящем году ситуация в медицине ухудшилась, треть говорят о наблюдаемых улучшениях.

Индекс отношения к медицине отрицателен во всех группах, кроме жителей столицы.

Ответы на все вопросы имеют сильную корреляцию с уровнем дохода: чем выше обеспеченность семьи, тем выше оценка доступности медпомощи, позитивней оценки происходящих изменений и лучше личное отношение к отечественной медицине.

В опросе, проведенном по телефону, участвовали 1,6 тыс. жителей РФ в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось 22–26 декабря.

Ранее, 21 декабря, корреспондент «Известий» Иван Кузьмин рассказал, что в Татарстане появилась цифровая клиника.

В ней каждому пациенту вручают браслет и присваивают штрихкод. Чтобы получить весь анамнез пациента, достаточно отсканировать QR-код на браслете.

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