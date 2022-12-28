Две ледовые переправы допустили к эксплуатации в Хабаровском крае

В Хабаровском крае признаны безопасными и допущены к эксплуатации две ледовые переправы, расположенные на территории района имени Полины Осипенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Одна из сезонных переправ находится в районе населенного пункта Оглонги и пересекает протоку Сомнинскую. Протяженность участка составляет 200 м. Проезд по ней разрешен технике массой до 60 т.

Как уточняет ИА AmurMedia, вторая переправа пролегает по ледовому полотну реки Амгунь вблизи села Удинск. Ее длина достигает 330 м, а передвигаться по льду разрешено машинам массой до 60 т.

На сегодняшний день в Хабаровском крае действует пять ледовых переправ. Три из них находятся в районе имени Полины Осипенко, по одной в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Всего в регионе в зимний период планируется открыть 40 переправ.